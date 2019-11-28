Как изменился российский авторынок за 6 лет

Судя по динамике объемов продаж на рынке новых автомобилей, из «средства передвижения» машина для многих россиян стала превращаться в «роскошь». Но кто сказал, что «роскошь» не может пользоваться высоким спросом? И вновь стать популярным «средством передвижения»? О последних трендах и особенностях отечественного авторынка – в обзоре Олега Чередниченко, доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Черный» 2015-й

Анализ российского авторынка за последние годы выявляет как устоявшиеся, так и абсолютно разнонаправленные тенденции. Судите сами: с 2013 года на рынке сформировалась «стабильная» тенденция падения показателей объемов продаж: в 2013-м – на 5,5%, в 2014-м –10,3%, в 2015-м – 35,7%. Тенденция сохранялась до начала 2017 года.

Обратим особое внимание на 2015 год. В чем же причина такого стремительного падения, когда за год было продано всего 1 601 тыс. единиц автомобилей? Мы нашли этому два объяснения.

Во-первых, отрицательная динамика была сформирована на фоне ухода с российского рынка брендов «Opel» и «Chevrolet», доля в объеме общероссийских продаж которых превышала в 2014 году 7,5%, а также ряда моделей таких крупных брэндов как «Honda», «Nissan», «Ford» и т.д.

Во-вторых, дал о себе знать новый виток кризиса 2008 года через его политическое продолжение – уровень инфляции 2015 года достиг своего максимума с 2008 года – 12,91%. Да и ставка рефинансирования (8,25%) не стимулировала «подпитку» рынка через реализацию авто в кредит – доля таких автомобилей составила всего лишь 37,1%.

2016 год продолжил негативную тенденцию (-11% от результатов 2015 года), показав минимум продаж за последние 6 лет – в это время было реализовано всего лишь 1 426 тыс. автомобилей.

«Чудо» 2017-го

С 2017 года начался период «подъема» отрасли – прирост к базе 2016 года составил почти 12%. Но говорить о чуде, случившемся в отрасли, было бы не совсем уместно: объем государственной поддержки отрасли превысил 62 млрд рублей (в показавшем абсолютный минимум 2016 году «подпитка» составила еще больше – рекордные 138 млрд руб.). К тому же в 2017 году был зафиксирован беспрецедентно низкий уровень инфляции в 2,5%.

Тенденция роста рынка сохранилась и усилилась в 2018 году (+12,8%), хотя уровень государственной поддержки отрасли снизился почти в 2 раза относительно 2017 года – до 35 млрд. рублей.

Феномен лидеров продаж

На фоне разнонаправленных тенденций в объемах продаж выявилась и стабильная тенденция: бессменными лидерами оставались (и остаются) следующие автобренды: Lada (которая ни разу не покинула первую позицию), Hyundai (лишь в 2014 году «опустившийся» до 6-го результата) и Kia. Модели именно этих трех брендов вошли в список российских бестселлеров по результатам 2018 года: Лада Веста (продано 108 тысяч машин), Лада Гранта (106 тысяч); Kia Rio (100,1 тысяча), Hyundai Creta (68 тысяч), Hyundai Solaris (66 тысяч).

Объяснение такой результативности можно найти следующее: Lada при ее относительно низкой цене, став частью концерна Alliance Rostec Auto (Renault-Nissan) сильно выросла не только в качестве продукции, по уровню оказываемого сервиса, но даже и в части визуализации своих дилерских центров.

Что же касается концерна Hyundai-Kia, то этот результат напрямую соотносится с нарастающей динамикой роста локализации производства компании в России: с 2015 до конца 2018 года этот уровень вырос с 46 до 55%, что позволит концерну получить максимальные преференции в части господдержки в обозримой перспективе. Как следствие – это позволит компании далее наращивать свое присутствие на российском рынке.

Колебания 2019-го

Позитивная (и весьма серьезная) динамика прироста объема авторынка 2017-2018 годов вылилась в логичное решение со стороны Правительства РФ на снижение объемов поддержки отрасли с 35 до 10,4 млрд. рублей в 2019 году, однако результат его первой половины оказался достаточно плачевным – минус 2,4% от объемов аналогичного периода прошлого года.

В итоге было принято решение о пролонгации поддержки отрасли с 1 июля 2019 года в дополнительном объеме – 10 млрд. руб. Падение по результатам трех кварталов снизилось, но не намного – лишь до 2%. «Достигнутый» результат во многом объясняется ухудшением значимых макроэкономических показателей: реальные располагаемые доходы населения в первом полугодии, по данным Росстата, снизились на 1,3%. Прогнозы в части экономического роста также не добавляют оптимизма: 1,3% против 2,1% в 2018 году.

Интрига последних месяцев

«Ложку меда» в попытки изменения негативной тенденции добавил Банк России, начав в сентябре и усилив в октябре стимулирующую политику. Ключевая ставка в стране сейчас снижена до рекордных 6,5%, а это значит, что помощь рынку через увеличение продаж кредитных автомобилей не заставит себя ждать.

Если в первом квартале (с действующей на тот момент ключевой ставкой – 7,75%) количество автомобилей, купленных в кредит, превысило 191 тыс. шт. (59,2%), то завершающие 3 месяца года могут внести существенный вклад в уменьшении разрыва с результатами 2018 года. И этот эффект может сработать вкупе с акциями дилеров, которые, традиционно, приходятся на последние месяцы уходящего года.

Если рынок текущего года, с учетом всех вышеперечисленных составляющих, «догонит» результаты объемов предшествующего (или максимально приблизится к ним), то это будет очень неплохой результат в сложившихся условиях.