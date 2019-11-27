Объем инвестиций в недвижимость России растет в основном за счет региональных объектов

Аналитики Knight Frank подвели предварительные итоги 2019 года и подготовили прогноз на 2020 год на рынке инвестиций в недвижимость Москвы и регионов России. Среди ключевых тенденций они отметили - увеличение объема инвестиций в российскую недвижимость на 9% до 260-280 млрд руб.; лидерство сегмента торговой недвижимости в структуре инвестиций и рост объемов инвестиций в недвижимость страны в следующие несколько лет на уровне 6-10% ежегодно.

Объема инвестиций в российскую недвижимость увеличился на 9%

В течение 2019 года Центральный банк планомерно снижал ключевую ставку, которая не текущий момент составляет 6,5%. Регулятор также скорректировал свои прогнозы относительно оттока капитала в 2019 году до $37 млрд, что существенно ниже уровня, зафиксированного в прошлом году. Показатель инфляции ожидается по итогам года на уровне 3,2-3,7%. В целом, учитывая индикаторы экономики при приближении к концу текущего года, можно сделать вывод, что запланированных результатов по большей части ключевых показателей удастся достичь.

По итогам 2019 года объем инвестированных в недвижимость России средств ожидается на уровне 260-280 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее. Рост обусловлен ожидаемым увеличением объемов в регионах России с 67 млрд руб. в 2018 году до 90 млрд руб. в текущем. В Москве прогнозируется сохранение объемов на уровне прошлого года – около 180 млрд руб.

Доля иностранных инвесторов в структуре спроса - 20%

В целом по России доля иностранных инвесторов в структуре спроса ожидается на уровне 20%, что на 4 п. п. меньше, чем было зафиксировано по итогам 2018 года.

Торговая недвижимость - лидер по объему инвестиций

В структуре инвестиций по России в 2019 году прогнозируется лидерство сегмента торговой недвижимости – 27% от общего объема (против 30% в 2018 году). Второе место занимает офисная недвижимость с 24% (47% в 2018 году, в основном за счет смещения вектора интереса инвесторов в другие сегменты недвижимости), а третье – площадки под девелопмент (18% в структуре объема инвестиций против 11% в 2018 году). Таким образом, в тройке лидеров сохраняются те же сегменты, которые можно было наблюдать в прошлом году.

Объемы инвестиций в традиционные виды коммерческой недвижимости – офисы, склады и ТРЦ – продолжают снижаться, а ожидаемое первенство торговой недвижимости обусловлено одной крупной сделкой, закрытие которой ожидается в IV квартале 2019 года – продажей торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. В следующем году стимулятором роста инвестиций в эти сегменты может стать дальнейшее снижение ключевой ставки.

По итогам 2019 года ожидается снижение ставок капитализации на премиальные объекты в двух сегментах – складском и офисном. Так, показатель в складском сегменте снизится до 11-12% и до 9-10% в офисном. Ставки капитализации премиальных объектов торговой недвижимости составят 9,5-10,5%.

Прогноз на 2020 год

В следующие несколько лет ожидается сдержанный рост объемов инвестиций в недвижимость России на уровне 6-10% ежегодно.

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank: «Несмотря на ожидаемый рост объемов инвестиций в недвижимость России в 2019 году, наблюдается снижение активности инвесторов по покупке объектов традиционных секторов коммерческой недвижимости – офисов, складов и торговых объектов. Инвесторы зачастую предпочитают более рискованные, но и более доходные сегменты. При этом в следующем году ожидается сдержанное увеличение объемов инвестиций в целом на рынке и в частности в вышеуказанных сегментах, которое будет поддерживаться снижающейся долей свободных площадей, растущим спросом и ставками аренды в качественных объектах торгового, офисного и складского сегментов».