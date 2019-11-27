На 37% уменьшилось количество ДДУ в Иркутской области в октябре - Росреестр

На 37% уменьшилось количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Иркутской области в октябре. В прошлом месяце Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 845 ДДУ, по 74 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. В сентябре этого года ведомством было зарегистрировано 1336 ДДУ.

Всего с января по октябрь 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 8 959 договоров участия в долевом строительстве, по 238 из которых деньги дольщиков привлечены с использованием счетов эскроу. Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика составило 15 686.