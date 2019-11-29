«Кризис будет. Вопрос – когда?»

На вопрос «Будет ли мировой финансовый кризис или нет?» есть однозначный ответ: «Будет». «Это как по Гегелю: кризиса не может не быть, кризис придет и смоет все устаревшее, а на месте устаревшего заколосится новое», – такую точку зрения высказал Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид», на семинаре «Финансовые инструменты», организованном «Солид Банком» в Иркутске. По мнению эксперта, правильнее сегодня задавать другие вопросы о кризисе: когда он будет и каким – большим или маленьким.

Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид».

Семинар «Финансовые инструменты», организованный «Солид Банком» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Когда ждать кризиса?

– Что касается сроков, то, по нашему мнению, в 2020 году кризиса не будет. Возможно, его не будет и в 2021 году, если не произойдет форс-мажора со стороны мировых держав в области экономических переговоров.

Будет ли этот кризис, который рано или поздно к нам придет, большим? Есть все предпосылки, что не очень. Потому что значительная часть проблем была разрешена в ходе кризиса 2008 года, а структурные проблемы, которые могут привести к новому кризису, пока не достигли той остроты, от которой весь мир бы содрогнулся.

Семинар «Финансовые инструменты», организованный «Солид Банком» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Какие болевые точки есть?

– Во-первых, долг США, который растет с колоссальной скоростью. Америка находится в ситуации велосипедиста, который, чтобы стоять на месте, должен быстрее крутить педали. Их экономическая модель построена на активном использовании кредита. Смогут ли они быстро перестроиться? Вряд ли.

Помимо этого надо следить за изменением роли доллара как мировой резервной валюты. США долгое время наслаждались тем, что их валюта была единственной резервной валютой мира. Но сейчас ситуация меняется. Происходит эрозия роли доллара как резервной валюты. Возникает вопрос: «Что будет, если все откажутся от доллара?». Строятся разные апокалиптические сценарии. Но я считаю, что отказ от доллара будет плавным, скорее всего, процесс будет отражать уменьшение доли США в мировой экономике.

Когда эти два фактора – рост долга США и снижение роли доллара, как резервной валюты – сойдутся в критической точке, произойдет большой кризис. Я думаю, это перспектива ближайших 10-20 лет. К этому надо готовиться.

Семинар «Финансовые инструменты», организованный «Солид Банком» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

За чем еще надо следить?

За Европой. Основная проблема состоит в том, что механизм колебания валют в европейских странах, который позволял им всякий раз «выныривать из кризиса» за счет девальвации собственных валют, был утрачен с введением евро. А механизм перераспределения благосостояния между регионами не был создан. Получилось так, что всегда выигрывает север, проигрывает юг, периодически происходят дефолты. Таков механизм греческого кризиса, таков механизм возможного итальянского кризиса.

За Китаем. Банки в стране выдают кредит не из критерия эффективности отдачи капитала, а исходя из объемных показателей. Когда китайские компании приходят в банк, у них спрашивают не «Сколько вы заработаете денег?», а «Сколько вы будете производить продукции?». Такая модель априори не может быть эффективной. Рано или поздно она приведет к кризису.

Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид».

Семинар «Финансовые инструменты», организованный «Солид Банком» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

В России ситуация тоже непростая. У нас прекрасные государственные финансы, профицитный бюджет, золотовалютные резервы пятые в мире, низкий долг по отношению к ВВП. Я часто езжу в Японию, рассказываю про облигации федерального займа. Таких шикарных условий нет нигде. Это хорошая сторона. На оборотной стороне – то, что мы не используем возможности, которые потенциально могли бы, будь мы в ряду прочих равных экономик. Большинство экономик мира растут за счет кредита, мы же, в силу геополитических обстоятельств и опасаясь попасть в зависимость от западных кредиторов, сидим на ультраконсервативной политике, поэтому и темпы нашего роста очень низкие. И линия разлома в экономическом блоке правительства – что делать с профицитным бюджетом, с этими деньгами, которые накапливаются в фондах, инвестировать их или нет, и если инвестировать, то какой объем? Потому что это ресурс для экономического роста нашей страны.

Кроме того, развивается протекционизм, многие страны закрывают границы, правила, действовавшие предыдущие десятилетия в мире, меняются. Поэтому новости о переговорах между США и Китаем в первых строчках новостей, за этим надо следить. Это те болевые точки, откуда может прийти новый мировой кризис.