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В Иркутской области на реке Лене открыли первый ледовый переход

27 ноября 2019

В Иркутской области открыли первый ледовый переход на реке Лене. Он село Макарово и деревню Балашова в Иркутской области. Инспекторы подчеркивают: движение по льду в этом месте безопасно для пешеходов, но не для транспорта, поэтому выезд на лёд категорически запрещён. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Толщина льда на всей его протяженности составляет 21 сантиметр, он обозначен вешками для исключения выходов за его пределы гражданами, оборудованы подходы к нему. В целях обеспечения безопасности есть спасательные доски и шесты. С правилами пользования ледовым переходом жители ближайших населенных пунктов могут ознакомиться с помощью информационных стендов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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