От стартапа к холдингу: Иркутской нефтяной компании – 19 лет

«19 лет назад никто не мог представить, что стартап, объединяющий несколько десятков единомышленников, станет холдингом, в котором будут работать 10 тысяч человек», – говорят в своей поздравительной речи руководители Иркутской нефтяной компании – генеральный директор ООО «ИНК» Марина Седых и исполнительный директор ООО «ИНК» Николай Буйнов.

Сегодня ИНК по праву является лидером сектора независимых компаний нефтегазодобывающей отрасли России. Интенсивное развитие, постоянное совершенствование с учетом требований времени и успешных мировых практик, командная работа являются отличительной чертой компании. Четко следуя своей миссии, ИНК создает новые производства, долгосрочные рабочие места, является крупнейшим налогоплательщиком региона.

С 2014 года Иркутская нефтяная компания реализует масштабный газовый проект. По состоянию на конец 2018 года в него инвестировано более 50 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 450 млрд рублей. Реализация газового проекта ИНК в полном объеме позволит создать более 2400 долгосрочных рабочих мест, а современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития на усть-кутской площадке новых предприятий, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу. По расчетам компании, потенциальный общий объем платежей в бюджеты всех уровней и фонды (без учета налоговых льгот) до 2044 года может превысить 400 млрд рублей.

«Каждый сотрудник может не просто реализовать свой профессиональный потенциал, но и активно участвовать в значимых общественных, социальных, культурных проектах, – подчеркивает руководство ИНК. – Мы видим, как усилия большой слаженной команды могут менять мир вокруг, создавая историю. В этот замечательный для компании и всех нас день хочется пожелать каждому неиссякаемой веры в свои силы и будущее ИНК, решительности, вдохновения, увлеченности делом и профессионального азарта!»