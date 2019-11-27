В Иркутске конкуренция среди соискателей состоит из пяти кандидатов на место

В Иркутске, Красноярске и Барнауле конкуренция в конце года составляет пять кандидатов на рабочее место. По Сибири самая острая ситуация среди соискателей в Омске (7), Новосибирске (6) и Томске (6). Об этом сообщают в HH.ru.

Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда – это не более четыре человек на место. Дело в том, что подавляющее число кандидатов, не менее 80%, создают и активируют резюме, работая на данный момент, далеко не каждый решится на перемены, особенно, если не найдет предложения лучше, чем у него сейчас. Из крупных городов очень немного таких, где конкурс не более 4 кандидатов, из тридцати семи их набралось всего шесть. Два из них из Сибири – Кемерово и Новокузнецк,

Самая высокая конкуренция среди соискателей в Москве, Краснодаре и Махачкале. Там более 9 человек претендует на одно рабочее место. Чуть меньше кандидатов, восемь, конкурируют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Самаре и Астрахани. Замыкают тройку лидеров с семью соискателями на место шесть городов: Уфа, Оренбург, Ростов-на-Дону, Казань, Омск и Тольятти.