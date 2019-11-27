Почти половина россиян позитивно относится к женщинам-лидерам

Более половины россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от гендера (58%). Треть респондентов думают, что мужчины более предрасположены к лидерству (32%), в первую очередь потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%). Как сообщает ВЦИОМ, каждый десятый, напротив, считает женщин более предрасположенными к лидерству (8%), поскольку они внимательные (1%), более ответственные (1%) и могут вести за собой мужчин (1%).

К женскому лидерству россияне относятся нейтрально или позитивно (49% и 47% соответственно). При этом позитивное отношение чаще демонстрируют женщины (58%) и жители городов с населением менее 50 тыс. жителей (55%), ПГТ и сёл (51%). Лишь 4% респондентов декларируют негативное отношение к тому, что женщины могут занимать руководящие должности и посты.

В топ-3 причин, способствующих тому, чтобы женщина стала руководителем при наличии достаточного профессионального опыта, вошли личные качества женщины (45%), желание и личная заинтересованность (так считают 37% среди россиян в целом и 42% среди женщин) и поддержка окружающих (25%).

Факторами, ограничивающими успешность карьеры женщины, являются нежелание или отсутствие заинтересованности в этом (36%). При этом среди женщин об этом говорят 40% опрошенных, а среди мужчин эта доля – 31%. Также среди барьеров упоминаются отсутствие лидерских качеств (35%) и возложенные на женщину семейные обязанности (31%).

Относительно распределения обязанностей в различных сферах жизни между мужчиной и женщиной большинство россиян придерживаются мнения о необходимости их равномерного распределения (71% среди россиян в целом, 77% — среди женщин, 80% — среди жителей двух столиц, 75% — городов с населением менее 50 тыс. человек). О том, что хозяйственные дела должны быть возложены на женщину, говорят 19% опрошенных, чаще — мужчины (21%) и жители городов с населением 50-100 тыс. человек (28%). Мнение, что хозяйственные дела — мужской удел, выражают 6% опрошенных, чаще — представители мужской аудитории (9%).

За равные обязанности в сфере воспитания детей выступают 82% россиян, чаще женщины — 85%, жители столиц (85%) и городов с населением 500-950 тыс. человек (85%). О том, что воспитание детей — женская обязанность, говорят 13% респондентов, а о том, что мужская — 4%.

Финансовое обеспечение, по мнению 59% россиян, должно быть возложено на мужчину, и они чаще других сами заявляют об этом (66%). Солидарны с ними жители городов с населением 500-950 тыс. человек (66%). О том, что данная обязанность должна быть распределена одинаково между представителями обоих полов, говорят 36% опрошенных, чаще — женщины (43%), жители столиц (52%) и городов-миллионников (41%).