Парк «Патриот» планируют открыть в Иркутске к 9 мая

Ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске планируется открытие парка «Патриот». Его площадь составляет около гектара. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Там разместятся тир, открытая площадка для хранения военной техники, полевая кухня, бомбоубежище с экспозицией радиационной, химической и биологической защиты. Но главным объектом парка является музей Российской Армии имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы и завершается подготовка экспонатов, среди которых особое место занимают ростовые куклы.



Уже создан образ Василия Теркина, мальчика, который в годы войны трудился на заводе и другие. Планируется установить бюсты военачальников.