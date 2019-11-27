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В приоритете бюджета Иркутской области - зарплата для бюджетников и сбалансированность местных бюджетов

27 ноября 2019

В Иркутской области намерены добиться включения расходов на зарплату работникам бюджетной сферы и найти оптимальное решение в обеспечении сбалансированности местных бюджетов. Об этом сообщили в областном парламенте. 

Принять законопроект в окончательном чтении планируется уже на сессии 4 декабря, чтобы предоставить возможность муниципальным образованиям как можно скорее провести работу над местными бюджетами, уже учитывая те трансферты, которые они получат из области.

Стоит напомнить, что в следующем году около 200 муниципальных образований перейдут в 4-ю группу дотационности, что говорит об острой необходимости пересмотра межбюджетных отношений и выделении муниципалитетам адекватного объема финансовой помощи. Серьезной проблемой депутаты считают недофинансирование здравоохранения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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