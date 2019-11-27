Иркутск запланировал доходы муниципального бюджета на 2020 год

В Иркутске доходы муниципального бюджета на 2020 год запланированы в сумме 18,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 10 млрд 365 млн рублей и неналоговые – 661 млн рублей. Межбюджетные трансферты учтены в бюджете на 2020 год в объеме 7 млрд 915 млн рублей. В этой сумме 6,4 миллиарда рублей составляют субвенции на осуществление государственных полномочий, около 1,5 миллиардов – субсидии на софинансирование реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов. Проект бюджета рекомендован думе города к принятию. Об этом рассказали в администрации.

В проекте бюджета на 2020 год учтено обеспечение деятельности муниципальных учреждений в размере 10 млрд рублей – это более половины общей суммы расходов бюджета. Около 8 млрд рублей будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы. Необходимо отметить, что бюджет на содержание дошкольных учреждений предусмотрен с учетом индексации расходов на питание воспитанников. На капитальный и текущий ремонт запланировано 263 млн рублей, в том числе капитальный ремонт здания Лицея-интерната №1, кровли в школе №31 и фундамента школы №38. В целях обеспечения безопасности учащихся около 50 млн рублей запланировано на оплату услуг охраны в школах и учреждениях дополнительного образования детей, в дополнение к кнопкам тревожной сигнализации.

Расходы на социальную поддержку населения составят более 800 млн рублей. Они включают льготный проезд в муниципальном транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам, лекарственное обеспечение, поддержку молодых специалистов и семей с детьми, оказание материальной помощи и ряд других. В сравнении с текущим годом на 54 миллиона увеличены расходы на обеспечение бесплатным питанием школьников, в связи с ростом стоимости питания по льготным категориям учащихся. Продолжится благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Расходы на благоустройство города составят в следующем году 959 млн рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства на строительство блока начальных классов к школе №14, крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетский, физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Баумана и проектирование строительства детского сада в 6 микрорайоне Ново-Ленино. В последующих годах предусмотрены средства на строительство блока начальных классов к школе №57, спортивного модуля школы №8, детского сада в микрорайоне Лесной.

Кроме того, запланировано проектирование школы по ул. Мелентьева, пристроя к Лицею-интернату №1, двух детских садов (в районе улицы Радищева и в микрорайоне Союз), школы искусств по ул. Коммунистической и трех спортивных объектов (ФОК в мкр. Топкинский, мкр. Лесной, ледовая арена по ул. Ленской).

В следующем году планируется завершить капитальный ремонт ул. Култукской, а также выполнить ремонт 23 км автомобильных дорог. Объем капитальных вложений в сферу городского хозяйства составит в следующем году 1 млрд 661 млн рублей. Также запланированы средства на приобретение жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега. Кроме того, в сферу транспорта будут направлены средства на приобретение транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Расходная часть бюджета на 2020 год соответствует объему доходов, а в плановом периоде – меньше этого объема на сумму профицита бюджета, который сформирован в целях сокращения муниципального долга, в размере 63 млн рублей в 2021 году и 96 миллионов – в 2022 году.