«КрасАвиа» запустит рейсы с марта 2020 года из Красноярска в Усть-Кут

Авиакомпания «КрасАвиа» с марта 2020 года запустит рейсы из Красноярска в Усть-Кут. Как сообщают на сайте перевозчика, пролететь по этому маршруту можно будет два раза в неделю, время в полёте займёт около 2,5 часов.