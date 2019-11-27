«КрасАвиа» запустит рейсы с марта 2020 года из Красноярска в Усть-Кут

Авиакомпания «КрасАвиа» с марта 2020 года запустит рейсы из Красноярска в Усть-Кут. Как сообщают на сайте перевозчика, пролететь по этому маршруту можно будет два раза в неделю, время в полёте займёт около 2,5 часов.
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«КрасАвиа» запустит рейсы с марта 2020 года из Красноярска в Усть-Кут27 ноября 2019
/ Сибирское Информационное Агентство /
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