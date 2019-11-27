Примсоцбанк запустил промо-сайт юбилейной акции

Примсоцбанк сообщил о запуске сайта акции «Юбилей у нас – подарки для Вас». Информация о всех предложениях для корпоративных и частных клиентов размещена по адресу pskb.com/25

— На новом сайте собрана информация о всех акционных предложениях. Каждый может в удобной форме ознакомиться с ними и выбрать нужное, — отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Акция действует с 25 ноября по 25 декабря 2019 года. В её рамках все желающие могут воспользоваться специальными предложениями по обслуживанию юридических лиц и участников ВЭД, ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, кредитным картам, эквайрингу, зарплатным проектам и денежным переводам.

Подробную информацию об акции «Юбилей у нас – подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в удобном для посещения офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.