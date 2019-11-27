В Иркутской области 28 ноября прогнозируют снег и похолодание до -32

В Иркутской области 28 ноября будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами в северных районах небольшой снег, днём местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём в западных, центральных и южных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, днём -8,-13°, при облачной погоде -17,-22°. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -18,-20°, в пригородной зоне до -23º, днём -9,-11°.