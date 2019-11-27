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Иркутск вошёл в десятку в рейтинге качества жизни российских городов

27 ноября 2019

Иркутск занял седьмое место в рейтинге качества жизни российских городов. Данный привёл финансовый университет при правительстве РФ.  Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. 

В основу анализа положены мнения жителей. Учитывались следующие параметры: оценка общего положения дел в городе, работа служб по ремонту дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей и качество медицинского обслуживания.

Первое место заняла Казань, на следующих строчках Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Иркутск стоит ниже Санкт-Петербурга и выше Севастополя и Уфы. Замыкает десятку Кемерово.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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