Иркутск вошёл в десятку в рейтинге качества жизни российских городов

Иркутск занял седьмое место в рейтинге качества жизни российских городов. Данный привёл финансовый университет при правительстве РФ. Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек.

В основу анализа положены мнения жителей. Учитывались следующие параметры: оценка общего положения дел в городе, работа служб по ремонту дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей и качество медицинского обслуживания.

Первое место заняла Казань, на следующих строчках Грозный, Тюмень, Краснодар и Москва. Иркутск стоит ниже Санкт-Петербурга и выше Севастополя и Уфы. Замыкает десятку Кемерово.