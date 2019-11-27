Портфель банковских гарантий «ФК Открытие» в Иркутске составил 1 млрд рублей

По данным на 26 ноября 2019 года, размер портфеля банковских гарантий предприятиям малого и среднего бизнеса Иркутской области составил один млрд рублей, показав рост с начала года на 665%.

Кроме того, до 31 декабря 2019 года банк «Открытие» применяет сниженную в рамках акции комиссию за предоставление гарантии в размере 1,75%. Что делает такой банковский инструмент еще более доступным для предпринимателей Иркутской области.

В настоящее время банк «Открытие» предоставляет предпринимателям гарантии в пользу налогового органа, в пользу госзаказчиков в рамках ФЗ №44 и 223 (о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о закупках отдельными видами юридических лиц). А также гарантии в пользу региональных операторов в рамках Постановления Правительства РФ № 615.

По своему формату это могут быть банковская гарантия, возобновляемый лимит банковских гарантий с периодом выборки до 12 месяцев, а также пакетное предложение: тендерная гарантия + гарантия исполнения контракта/договора.

Срок действия гарантии составляет от 1 года до 3 лет. Гарантии предоставляются на беззалоговой основе.

«Банковские гарантии помогают предпринимателям Иркутской области на лояльных условиях получать финансирование под будущие контракты. Это позволяет развивать бизнес в сфере государственных закупок еще более эффективно и рационально», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.