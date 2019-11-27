Портфель банковских гарантий «ФК Открытие» в Иркутске составил 1 млрд рублей

По данным на 26 ноября 2019 года, размер портфеля банковских гарантий предприятиям малого и среднего бизнеса Иркутской области составил один млрд рублей, показав рост с начала года на 665%.
Кроме того, до 31 декабря 2019 года банк «Открытие» применяет сниженную в рамках акции комиссию за предоставление гарантии в размере 1,75%. Что делает такой банковский инструмент еще более доступным для предпринимателей Иркутской области.
В настоящее время банк «Открытие» предоставляет предпринимателям гарантии в пользу налогового органа, в пользу госзаказчиков в рамках ФЗ №44 и 223 (о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и о закупках отдельными видами юридических лиц). А также гарантии в пользу региональных операторов в рамках Постановления Правительства РФ № 615.
По своему формату это могут быть банковская гарантия, возобновляемый лимит банковских гарантий с периодом выборки до 12 месяцев, а также пакетное предложение: тендерная гарантия + гарантия исполнения контракта/договора.
Срок действия гарантии составляет от 1 года до 3 лет. Гарантии предоставляются на беззалоговой основе.
«Банковские гарантии помогают предпринимателям Иркутской области на лояльных условиях получать финансирование под будущие контракты. Это позволяет развивать бизнес в сфере государственных закупок еще более эффективно и рационально», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.