За сутки в Иркутской области произошло 19 пожаров

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло 19 пожаров, 9 из которых – в жилом секторе: горели 4 жилых дома, квартира в многоквартирном доме, 2 бани, надворные постройки, автомобиль. В 5-ти случаях причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Накануне, днем в Нижнеудинске на улице Озерной горел жилой дом на площади 96 кв. м и пристроенный к дому дощатый гараж. На момент прибытия первого подразделения дом и гараж с автомобилем внутри горели по всей площади.

В результате пожара гараж и кровля дома полностью уничтожены, стены дома получили термические повреждения по всей площади, уничтожены сгораемые части автомобиля. Общая площадь пожара составила 212 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В пресс-службе ведомства сказали, что половина всех пожаров в жилом секторе происходит по причине короткого замыкания электропроводки.