Большинство сибиряков увольняются без объяснения причины

В Сибири 72% трудоустроенных респондентов не говорят о возможности улучшения условий труда перед уходом с не устраивающей их работы. На диалог с начальством настроены 21% работников.7% затруднились ответить на этот вопрос. Об этом сообщает "Авито".

В целом по России всего 31% трудоустроенных россиян говорили с руководством о возможности улучшений условий труда перед уходом с места работы. Работники микро- и малого, а также среднего бизнеса говорят с руководством чуть чаще работников крупного бизнеса (по 33% против 31%).

Ответы также отличаются в зависимости от региона проживания респондентов: сибиряки, жители Дальнего Востока и петербуржцы предпочитают увольняться молча, тогда как среди москвичей наиболее высок процент тех, кто пытается улучшить условия работы или же просто готов высказать начальнику всё перед увольнением.

При этом в списке самых распространенных причин поиска новой работы россияне чаще всего указывают, что зарплата не соответствует их ожиданиям (49%) и что им хочется сменить сферу (24%). Также зачастую условия труда (14%), необходимость постоянно перерабатывать (13%) и отношение к сотрудникам на старой работе (9%) являются основными причинами желания смены работы.

В опросе приняли участие 1 700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.