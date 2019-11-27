Департамент Минтруда РФ: Соцпомощь пострадавшим от паводка территориям Приангарья оказывают на должном уровне

Заместитель директора Департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Владимир Демидов посетил территории Иркутской области, которые подверглись летом затоплению. Он сделал вывод о стабильной и нормальной работе регионального министерства социального развития, опеки и попечительства на местах. Об этом сообщили в областной администрации.

Тем не менее Замдиректора департамента Минтруда рекомендовал обратить особое внимание на помощь инвалидам, многодетным и пожилым людям, сопровождать эти категории граждан до полного их жизнеустройства