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Департамент Минтруда РФ: Соцпомощь пострадавшим от паводка территориям Приангарья оказывают на должном уровне

27 ноября 2019

Заместитель директора Департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Владимир Демидов посетил территории Иркутской области, которые подверглись летом затоплению. Он сделал вывод о стабильной и нормальной работе регионального министерства социального развития, опеки и попечительства на местах. Об этом сообщили в областной администрации. 

Тем не менее Замдиректора департамента Минтруда рекомендовал обратить особое внимание на помощь инвалидам, многодетным и пожилым людям, сопровождать эти категории граждан до полного их жизнеустройства


/ Сибирское Информационное Агентство /
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