135 специалистов вошли в резерв управленческих кадров Иркутской области

В Иркутске провели обучающий семинар «Резерв управленческих кадров как фактор стратегического развития Иркутской области». Семинар собрал больше 100 слушателей со всего региона. Это лица, включенные в резерв управленческих кадров региона, а также лучшие студенты, обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное управление» в ИГУ. Об этом сообщили в областной администрации.

В резерв управленческих кадров Иркутской области включены 135 человек. В федеральный резерв по предложению правительства Иркутской области в 2019 году включены 17 кандидатов.

Резерв - это возможность назначения на руководящие должности в государственных органах федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций. Кроме того, это дает право на участие в федеральной программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров», в рамках которой осуществляется обучение кандидатов на базе Президентской академии, организуются зарубежные стажировки и встречи участников программы с представителями политического и экономического сообщества.