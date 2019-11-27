Главная ёлка Октябрьского округа Иркутска откроется 27 декабря

Открытие главной ёлки Октябрьского округа Иркутска на бульваре Постышева запланировано на 27 декабря в 16.00. Как сообщили в пресс-службе администрации, в округе пройдет около 80 новогодних и рождественских мероприятий.

Особое внимание уделили организации досуга. В частности, это открытие бесплатного катка и проведение бал-маскарада на острове Конный, работа ледового городка на территории парка «Солнечная дорога» и бесплатного ледового катка в акватории Иркутского водохранилища. Кроме этого, на протяжении зимнего периода с 09.00 до 22.00 планируется бесплатная работа 18 хоккейных кортов, ледового поля на Ширямова, 6а.

С 15 декабря пройдут дворовые праздники для жителей Крылатого, Солнечного, Байкальского, Станиславского, Трилиссера, Постышева, 4-й Советской, Карла Либкнехта и других. Управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК также будут установлены новогодние елки и организованы игровые программы во дворах.

Также в плане праздничных мероприятий проведение новогодней елки в ДКЦ «Дружба» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями, с вручением новогодних подарков. Предусмотрен традиционный окружной фестиваль «Белая метель» самодеятельных коллективов ветеранов ВОВ и труда творческого клуба «Любимовка». Среди детей и подростков образовательных организаций объявлен окружной конкурс «Новогодний подарок».