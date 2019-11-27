В Приангарье более 4 тыс. семей, пострадавших от наводнения, получили новое жильё

Из зоны наводнения Иркутской области 4032 семьи, состоящих из 10749 человек, приобрели новое жилье взамен утраченного. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Оплата по свидетельствам составила 11,8 млрд рублей, в том числе 3339 свидетельств на 9,69 млрд рублей из средств федерального бюджета, 693 свидетельства на 2,19 млрд рублей из средств областного бюджета. Всего заявили о праве на социальную выплату 6708 семей, выдано 6544 свидетельства, без учета 394 аннулированных свидетельств по причине отказов заявителей, которые намерены увеличить через суд состав семьи или площадь утраченного помещения.

Люди, которые получили сертификаты, но еще не определились с покупкой жилья, снимают квартиры. Стоимость арендной платы, не более 12 тыс. рублей, им компенсируют за счет средств областного бюджета. Кроме того, в пунктах долговременного размещения сейчас проживают 104 человека.