ВСЖД перечислила 19,4 млрд налогов и страховых взносов

«РЖД» в Восточной-Сибири за девять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ перечислено налогов и взносов свыше 19,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 15,7 млрд рублей.

В бюджет Республики Бурятия перечислено 3 млрд рублей; бюджет Забайкальского края — 345,5 млн рублей; бюджет Республики Саха (Якутия) – 6 млн рублей.

ВСЖД являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.