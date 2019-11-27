Главный тренд уличной торговли в Москве

Меняются не только игроки, но и ниши и форматы, но и спрос на торговые помещения в центре города. О том, какие трансформации пережил рынок Московского стрит-ритейла за последние несколько лет пишет в своем материале РБК.

За последние несколько лет в центре Москвы почти полностью сменился пул основных арендаторов. На это оказали влияние: запрет парковки, расширение тротуаров, превращение ряда улиц в пешеходные. Не обошлось и без повышения арендных ставок.

Лариса Еремина, заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International:

— Главным трендом осени на центральных улицах столицы стало то, что пустые помещения с высокими ставками аренды занимают арендаторы продуктового ритейла и сдают в субаренду другим компаниям, тем самым делая мелкую нарезку в небольших помещениях. Теперь в одном пространстве сосредоточено несколько направлений синергичных товаров. Это позволяет небольшим игрокам, которые размещались в основном в спальных районах Москвы, выйти на центральные торговые коридоры города, что в свою очередь стимулирует рост уровня сервиса. Таким образом, мы видим активное развитие сегмента фудкортов и фудхоллов в центре столицы за счет появления новых игроков и новых концепций.



