ВЦИОМ подтвердил репутацию России как самой котолюбивой страны в мире

У 68% россиян в семье есть домашние животные, в основном — кошки и собаки. Всего же те, кто имеет домашних питомцев, составляют две трети от общего числа российских семей, сообщается в исследовании.

Россия является одной из стран с наибольшим количеством семей, в которых проживают домашние питомцы. Согласно международному онлайн-исследованию, проведенному в 2016 г. в 22 странах мира компанией Gfk, эта доля составила 73% наряду с 80% среди населения Мексики и Аргентины, 75% – Бразилии и 70% – США.

Причем, если в странах Латинской Америки предпочитают заводить в качестве домашнего питомца собаку (доли их владельцев в Мексике и Аргентине составляют более 60%), то жители России более дружелюбны к кошкам (57%).

Данные свежего опроса ВЦИОМ подтверждают массовую любовь россиян как кошкам, так и к домашним животным в целом.

Большинство россиян заявляют, что в их семье есть домашние животные (68%), чаще других — респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), а также жители сёл (82%). При этом наиболее популярны кошки и собаки.

Так, 39% опрошенных ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% — что породистая. Каждый пятый заявил о наличии беспородной собаки и столько же — породистой (по 19% соответственно).