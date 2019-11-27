ВЦИОМ: Гендер лидера не играет роли для большинства россиян

Предрасположенность к лидерству не зависит от пола, считают 58% россиян. Женщины-руководители воспринимаются нашими соотечественниками позитивно (49%) или нейтрально (47%), сообщается в исследование.

Лидер глазами россиян — это в первую очередь тот, кто умеет вдохновлять других и вести за собой (62%), чаще такое определение лидера называли женщины (70%).

По мнению половины опрошенных, лидер также должен уметь организовать команду (53%), он пользуется уважением коллег (35%), достиг высокого уровня профессионализма (32%) и влияет на принятие важных решений на работе (22%).

Более половины россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от гендера (58%). Треть респондентов думают, что мужчины более предрасположены к лидерству (32%), в первую очередь потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%). Каждый десятый, напротив, считает женщин более предрасположенными к лидерству (8%), поскольку они внимательные (1%), более ответственные (1%) и могут вести за собой мужчин (1%).

К женскому лидерству россияне относятся нейтрально или позитивно (49% и 47% соответственно). При этом позитивное отношение чаще демонстрируют женщины (58%) и жители городов с населением менее 50 тыс. жителей (55%), ПГТ и сёл (51%). Лишь 4% респондентов декларируют негативное отношение к тому, что женщины могут занимать руководящие должности и посты.