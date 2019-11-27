Рост повседневных расходов россиян замедлился

На 47-й неделе объем повседневных расходов продолжил демонстрировать рост, хотя и более скромный. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4703 рублей, что на 0,6% больше, чем неделей ранее. Сообщает Ромир.

На 47-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи снова пошёл вверх и достиг отметки в 4703 рубля.

Так, с 18 по 24 ноября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 27 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 95 рублей или на 2%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 47-й недели оказались выше на 7,7%.