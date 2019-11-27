В регионах России ожидается двукратный рост строительства складских помещений

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2019 года на рынке складской недвижимости Московского региона и подготовили прогноз на 2020 год.

Среди ключевых трендов:

Доля вакантных складских площадей достигла минимального значения с 2013 года – 2,5%;

Более чем в 2 раза вырос спрос на строительство собственных складов – до 24%;

На фоне снижения объема сделок в Московском регионе ожидается двукратный рост показателя в регионах России – до 900 тыс. кв. м;

Рынок вошел в стадию роста ставок аренды.

По предварительным итогам 2019 года общий объем предложения на рынке складской недвижимости России составил около 27,2 млн кв. м, из которых 55% или чуть более 15 млн кв. м расположено в Московском регионе. За год общий объем предложения в столичном регионе увеличился на 6%.

В текущем году в Московском регионе введено в эксплуатацию около 850 тыс. кв. м качественных складских площадей, что в целом соответствует значениям 2018 года (805 тыс. кв. м). При этом, как и в прошлом году, мы отмечаем, что в общем объеме нового строительства доля спекулятивных складов составляет менее 50%, а по предварительным данным, 27% введенных площадей построено для собственных нужд и 29% – реализовано по схеме built-to-suit.