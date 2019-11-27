В Иркутской области планируют свести уровень неимущего населения к минимуму

Проект региональной госпрограммы «Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума» представили сегодня на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщает пресс-служба правительство Иркутской области.

Проект подготовлен для исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения устойчивого роста реальных доходов и снижения в два раза уровня бедности населения.

В рамках программы планируются мероприятия по повышению доходов населения за счет роста оплаты труда работников Иркутской области, содействие занятости, а также обеспечение адресной социальной помощи для граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Кроме того, минтруд региона предлагает включить в механизм обеспечение жителей необходимыми уровнями профессионального образования для получения дохода за счет трудовой и предпринимательской деятельности и услуг здравоохранения профилактического направления, поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы.