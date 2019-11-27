С 27 по 30 ноября в АВТОВАЗе пройдет акция «Черная пятница»

АВТОВАЗ в своей официальной группе ВК LADA опубликовал пост, в котором говорится, что с 27 по 30 ноября во всех автосалонах марки стартует грандиозная «Черная пятница». Сообщает АВТОСТАТ.

При покупке автомобилей LADA будет действовать специальное предложение, позволяющее купить автомобиль LADA по очень выгодной цене.

При этом размер скидки не сообщается. Указывается, что более подробную информацию о распродаже можно получить у официальных дилеров LADA.

В свою очередь, портал «Лада.Онлайн» обратился с данным вопросом в несколько дилерских центров, где сообщили, что скидки на модели LADA в дни «Черной пятницы» достигают 90 тыс. рублей. Максимальная выгода действует при покупке LADA Largus. Возможно, каждый дилер устанавливает индивидуальные скидки на модели LADA.