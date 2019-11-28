ТОП-10 марок дизельных автомобилей в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 98 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это соответствует 8,3% от общего объема российского рынка.

Лидерство по продажам дизельных машин принадлежит немецкому премиум-бренду BMW, который за отчетный период реализовал 21 353 таких экземпляра. Второе место занимает японская марка Toyota (16 247 шт.), которая ранее была лидером в этом сегменте. Замыкает первую тройку немецкий премиум-бренд Mercedes-Benz (9 646 шт.).

Что касается самых популярных моделей с дизельным мотором, то тройку лидеров образуют представители сегмента SUV. Так, первенствует здесь внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом 6 550 единиц. На втором месте располагается кроссовер Renault Duster (5 234 шт.), а на третьем – Hyundai Santa Fe (4 972 шт.).