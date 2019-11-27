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Иркутск направит предложение по дифференцированному способу оплаты за ТКО до 1 декабря

27 ноября 2019

Предложение по применению дифференцированного подхода к способу начисления оплаты за обращение с ТКО на территории города администрация Иркутска направит в правительство Иркутской области до 1 декабря.

Согласно предлагаемому подходу оплата для жителей многоквартирных домов предполагает расчет, исходя из общей площади жилого помещения; а для индивидуальных жилых домов – из количества граждан, постоянно или временно проживающих в помещении. Инициативу поддержали депутаты Думы города Иркутска в ходе проведения депутатских слушаний 27 ноября.

Инициативу администрации Иркутска также поддержал и представитель регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск», который подчеркнул, что дифференцированный подход для горожан является экономным и рациональным.

Пресс-служба мэрии напоминает, в настоящий момент на территории Иркутска оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется, исходя из общей площади жилого помещения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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