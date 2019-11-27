Иркутский ипподром недопустимо использовать под застройку – мэр

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников считает недопустимым использовать иркутский ипподром под застройку. По его мнению, он должен сохранить свое назначение. Об этом он заявил на совещании, в рамках которого обсуждался вопрос приватизации иркутского ипподрома, которая намечена на 19 декабря.

«Несмотря на многочисленные попытки не допустить приватизацию, он снова выставлен на аукцион»

ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» – одно из крупнейших в России предприятий в сфере коневодства. Собственником является Российская Федерация. В 2018 году общество признано банкротом. На сегодня предприятие выставлено на торги, которые должны состоятся 19 декабря 2019 года.

«Несмотря на многочисленные попытки не допустить приватизацию ипподрома без условия сохранения территории именно под ипподром, он снова выставлен на аукцион, – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Считаю, недопустимым использовать территорию ипподрома под какую-либо застройку. Иркутский ипподром – это уникальный объект не только для города и области, но и для страны в целом. На этой площадке проводятся масштабные социально значимые спортивные мероприятия по конному спорту, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Начиная с 2015 года администрация Иркутска обращалась в различные ведомства с просьбой не допустить приватизацию ипподрома. Однако в официальных ответах от Росимущества, Министерства экономического развития указано, что они считают необходимым осуществление приватизации акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», обосновывая это тем, что конный спорт не является базовым видом спорта в Иркутской области.

«Стоимость ипподрома занижена в десятки раз»

Как отметил конкурсный управляющий ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» Павел Прудкий, даже несмотря на то, что ипподром признан банкротом, общество на сегодня самоокупаемо и развивается.

«Возможно, ипподром сейчас не в том виде, каким мы бы хотели его видеть. Он устарел, но он работает, это самое главное. Здесь проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья. Это крайне важный для Иркутска объект. Мы работаем с директором Уфимского ипподрома. Там сейчас самый современный ипподром, и они готовы помочь нам с проектом, – рассказал Павел Прудкий. – Сейчас специалисты готовят оценку реальной стоимости ипподрома, потому что сейчас эта сумма занижена в десятки раз. И я предоставлю в прокуратуру эти данные, на основании чего они могут вынести представление о приостановке данных торгов. И разбираться с этим вопросом дальше».

«Инвесторы есть»

Кроме того, сегодня есть инвесторы, которые готовы развивать конный спорт в Иркутске. Однако для этого необходимо, чтобы государство объявило инвестиционный конкурс в отношении ипподрома.

«Мы уже несколько лет работаем над тем, чтобы совместно с Росимуществом проработать схему продажи на конкурсе, который позволяет сохранить профиль предприятия, и инвестировать именно в развитие ипподрома. Такие аналоги в России есть, – отметила генеральный директор ООО «Иркутск Девелопмент» Евгения Пуляевская. – Есть проекты, есть договоренности о совместном развитии территории с другими бизнес-структурами. Для нас удивительно, что все-таки было принято решение выставить ипподром на торги».

Дмитрий Бердников поручил юристам администрации проработать возможность обращения в суд в защиту ипподрома. Кроме того, в ближайшее время состоится расширенное заседание Общественной палаты города Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.