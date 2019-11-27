Иркутская область увеличила экспорт продукции АПК на 27%

Иркутская область – в числе лидеров по выполнению показателя экспорта продукции АПК в Сибирском федеральном округе. Это отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов во время заседания экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Мероприятие состоялось в рамках международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Выставка проходит в Новосибирске с 27 по 29 ноября. Наш регион представляют заместитель председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов и первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина.

Так, за 9 месяцев 2019 года Иркутская область выполнила целевой плановый показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса на 89 %. Экспорт продукции АПК составил 29,89 млн долларов США, что на 27 % выше аналогичного периода прошлого года.



Заседание экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству МАСС было посвящено реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Обсуждались вопросы реализации федерального проекта в регионах-членах МАСС, возникающие проблемы и успешные практики. Встреча позволит выработать консолидированные согласованные предложения, способствующие достижению прогнозных показателей.



- Сегодня основная задача в увеличении производства продукции животноводства - это обеспечение качественными и высокопитательными кормами. Этому аграрии региона должны уделять особое внимание. Одним из факторов качественных характеристик в выращивании и заготовке кормов является семенной материал, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.