9 кадетов, пострадавших в ДТП в Иркутской области, доставлены в больницу

Сегодня в 16.25 на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в поселке Тельма Усольского района произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Премио» и специализированного пассажирского автобуса. По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса, два воспитателя и водитель.

В результате столкновения в медицинское учреждение доставлены для диагностирования состояния здоровья 9 детей и один воспитатель. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю седана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.