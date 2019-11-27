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Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными до 8,8%

27 ноября 2019

С 26 ноября 2019 года Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными. Теперь минимальная ставка составляет 8,8% годовых в рублях. Ранее ставка была 9,9%. 

Альфа-Банк входит в ТОП-5 по портфелю кредитов наличными. Доля рынка по итогам сентября 2019 года составила 5,02%. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Срок кредитования до 5 лет.

Подробнее о программах потребительского кредитования можно узнать на сайте банка


/ Сибирское Информационное Агентство /
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