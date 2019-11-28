Банк Авангард подключился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay

С 27 ноября 2019 держатели карт платежной системы Мир банка Авангард смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Mir Pay.

Сервис Mir Pay работает на мобильных устройствах на базе операционной системы Android версии не ниже 6.0. с функцией NFC (Near Field Communication).

Для начала работы с сервисом необходимо установить на мобильное устройство приложение Mir Pay и добавить в него карту Мир банка Авангард.

С помощью сервиса Mir Pay можно оплачивать покупки в магазинах с терминалами, принимающими бесконтактные карты Мир.

Для оплаты покупки достаточно поднести разблокированное мобильное устройство к терминалу оплаты. При необходимости операция подтверждается вводом ПИН-кода карты, паролем к устройству или отпечатком пальца.

Использовать сервис Mir Pay безопасно. Реквизиты карты не хранятся на мобильном устройстве. При оплате вместо номера карты используется уникальный цифровой код — токен, который формируется при добавлении карты в сервис Mir Pay.