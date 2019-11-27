ГК Автодор и ВТБ договорились о строительстве дороги Москва — Нижний Новгород — Казань

ГК Автодор и ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км.

В документе закреплены основные направления сотрудничества — структурирование и подготовка финансовой и технической документации по проекту для целей привлечения подрядчиков и организации финансирования.

Соглашение было анонсировано в присутствии Президента РФ Владимира Путина.

Правительство РФ согласовало поэтапную реализацию проекта строительства новой скоростной автомобильной трассы протяженностью около 800 км, которая соединит Москву и Казань. Эта трасса станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай (ЕЗК). Первым участком этого маршрута стало уже открытое скоростное шоссе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, в реализации которого приняла участие группа ВТБ.

Общая стоимость строительства новой дороги между Москвой и Казанью — около 730 млрд рублей. Трасса свяжет крупнейшие промышленные агломерации России, будет способствовать экономическому росту регионов. Проект является одним из крупнейших в Комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК Автодор, подчеркнул: «В соответствии с требованиями КПМИ нашей основной целью является привлечение в проект внебюджетных инвестиций. В этой связи мы активно работаем над привлечением в проект внебюджетных инвестиций в необходимом объеме, чтобы обеспечить его успешную реализацию в довольно сжатые сроки, определенные Правительством РФ».

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «ВТБ обладает обширным опытом работы с крупными автодорожными проектами — Западный скоростной диаметр (ЗСД) и 7-8 этапы М-11. Уверен, что имеющиеся у нас компетенции и экспертиза не только на этом этапе, но и в дальнейшем будут способствовать успешной реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта».

Справка

Проект строительства международного транспортного коридора Европа — Западный Китай (ЕЗК) реализуется в соответствии с Меморандумами о сотрудничестве между Россией и Казахстаном, Россией и Китаем, заключенными в 2008 году. Рассматриваемый участок Москва — Казань предполагает новое строительство 794 км автодороги категории 1-Б с 4-мя полосами движения от МКАД до населенного пункта Шали (Татарстан).

В соответствии с решением Правительства строительство автодороги реализуется в 4 этапа. Первый и второй этапы (Москва — Владимир и Канаш — Шали (Южный обход Казани) соответственно) планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, третий этап (Владимир — Арзамас) — в 2025 году, оставшиеся участки должны быть введены в эксплуатацию в 2027 году.