Клиенты БКС Банка получат дополнительные бонусы в «Чёрную пятницу»

БКС Банк запускает акцию «Кэшблэк», в рамках которой клиенты смогут получить дополнительные бонусы в размере 5% от суммы покупок, совершенных по картам банка в период с 28 ноября по 2 декабря. Повышенные бонусы будут начисляться при покупке техники и электроники, спортивной экипировки, одежды, товаров для автолюбителей, ювелирных украшений, часов, косметики и парфюмерии, а также за любые покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах.

Для получения дополнительных 5% бонусов держателю карты БКС Банка нужно совершить покупки на сумму от 30 тыс. рублей в течение указанного периода. Далее клиент может легко компенсировать начисленными бонусами совершенные покупки через мобильное приложение банка. Один бонус равен одному рублю. Максимальная сумма выплаты бонусных баллов по акции составляет 6 тыс. рублей.

Подробнее c правилами акции «Кэшблэк» можно ознакомиться здесь.