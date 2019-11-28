В большинстве регионов России зафиксировано падение зарплат

В России выявили практически повсеместное падение номинальных зарплат – они снизились в 69 из 85 регионов страны. Институт региональных проблем опубликовал результаты рейтинга криминогенности регионов на основе статистических данных за август 2019 года.

В рейтинге криминогенности Иркутская область заняла 20 место. Она находится ниже строчкой Амурской области и на одну строчку выше Волгоградской области.

Сильнее всего зарплаты упали в Мурманской области – на 12,2%, следом идет Карачаево-Черкесская республика – там снижение произошло на 9,5%, замыкает тройку лидеров по отрицательной динамике зарплат Чукотский АО – в этом регионе зарплаты упали на 9,2%. Не поддались общему тренду Камчатский край, республика Тыва и Астраханская область – в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2%, 6,4%, 4,36% соответственно.

«По сравнению с прошлым анализируемым периодом других глобальных изменений не Лучшую динамику в седьмом рейтинге криминогенности показал Пермский край, который улучшил свое положение на 5 позиций – с 47-го до 52-го места. В остальные топ-5 регионов, улучшивших свою позицию входят Челябинская область (+4 позиции), республика Татарстан (+3 позиции), Тамбовская область (+3 позиции) и Рязанская область (+2 позиции).

Свердловская область в седьмом рейтинге криминогенности показала худшую динамику, потеряв 5 позиций и заняв 48 место. Обусловлено это падение в первую очередь экономическими факторами: уменьшением номинальных зарплат (−4,1%), ростом безработицы (+2,5%) и одновременно — долгов по зарплатам (+25%). Отметим, что на этом фоне снижение расходов консолидированного бюджета (удельно — практически на 25%) также стало значимым негативным фактором. Интересно, что отрицательную динамику социально-экономических показателей отчасти компенсировало улучшение показателей преступности: количество насильственных преступлений снизилось на 7%, экономических — на 32%, а уровень мошенничеств со страховками остался неизменным, он по-прежнему ниже среднероссийского показателя. К другим регионам, которые больше остальных потеряли позиции в рейтинге относятся Санкт-Петербург (4 позиции), Ленинградская область (4 позиции), Липецкая область (4 позиции), Московская область (2 позиции).