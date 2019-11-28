Иркутскую область признали лучшей в Сибири по экспорту сельскохозяйственной продукции

Иркутская область – в числе лидеров по выполнению показателя экспорта продукции агропромышленного комплекса в Сибири. Как сообщили в региональном правительстве, это отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов во время заседания экспертно-консультационного совета по сельскому хозяйству Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

За 9 месяцев 2019 года Иркутская область выполнила целевой плановый показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса на 89 %. Экспорт продукции АПК составил 29,89 млн долларов США, что на 27 % выше аналогичного периода прошлого года.