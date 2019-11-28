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На льду Малого моря нельзя будет находиться без специальных разрешений

28 ноября 2019

С января 2020 года патрулировать акваторию Малого моря будут не только сотрудники ГИМС, но и госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Рейды будут проходить на регулярной основе. Об этом сообщили в Заповедном Прибайкалье. 

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Находиться на особо охраняемой природной территории можно только со специальным разрешением. Если у граждан не будет при себе такого документа, то их оштрафуют на три или четыре тысячи рублей.

Передвижение по льду, при наличии разрешения на посещение территории национального парка будет возможно пешком, на судне на воздушной подушке «Хивус», аварийно-спасательном автомобиле «Трекол», на коньках и собачьих упряжках.

Сейчас ведутся работы по паспортизации ледового маршрута, протяженностью 160 км по акватории пролива Малого моря от Куркутской бухты до метеостанции Узуры. Маршрут планируется обозначить ограничительными маркерами и информационными щитами. Также будет рассмотрена возможность организации пунктов обогрева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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