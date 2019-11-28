На материнский капитал можно будет построить дачу

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Российская газета" пишет, что подготовленный Минтрудом России законопроект предусматривает использование материнского капитала на строительство или реконструкцию частного дома на садовом земельном участке.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, раньше построить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно было лишь в том случае, если недвижимость располагалась или планировалась к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках. Садовые же участки располагаются на землях для ведения садоводства. Иными словами, имеются в виду дачи.

Напомним, что сегодня сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей. С 1 января 2020 года она повышается до 466 600 рублей. На эти цели выделяется в этом году почти 241 миллиард рублей.