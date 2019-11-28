Доля фальсифицированного топлива в Иркутской области составляет 5-10%

Доля фальсифицированного топлива в Иркутской области составляет 5-10%. Такой же показатель у Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, Бурятии, Забайкальского края, Якутии. Об этом сообщили в «Российской газете».

Хуже всего ситуация с качеством топлива остается во Владимирской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Рязанской, Томской и Свердловской областях, Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и на Сахалине. В Росстандарте сообщили, что самым проблемным регионам контролеры уделят особое внимание.

Лучше, но все равно хуже среднероссийского уровня, дело обстоит в пяти регионах, где уровень нарушений колеблется от 10 до 20% - в Ставропольском крае, Пензенской, Тюменской и Амурской областях, а также в Приморье.

В 18 регионах доля фальсифицированного топлива на автозаправках превышает 20%.