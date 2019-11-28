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В Тулуне имущество предпринимателя продали за 1,5 рублей, чтоб погасить долг

28 ноября 2019

В Тулуне судебные приставы продали здание за 1,5 млн рублей, а деньги отправили на погашение долга предпринимателя. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области. Бизнесмен должен был выплатить зарплату, заплатить налоги и штраф. 

Продуктовый магазин не выплачивал зарплату сотруднику, который поставлял товар из Белгородской области. Сумма задолженности составила около 1,2 млн рублей.

Вырученные с продажи здания деньги перечислили на депозитный счет отдела судебных приставов и взыскателю, а также в пользу налоговой инспекции и в бюджет Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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