В Тулуне имущество предпринимателя продали за 1,5 рублей, чтоб погасить долг

В Тулуне судебные приставы продали здание за 1,5 млн рублей, а деньги отправили на погашение долга предпринимателя. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области. Бизнесмен должен был выплатить зарплату, заплатить налоги и штраф.

Продуктовый магазин не выплачивал зарплату сотруднику, который поставлял товар из Белгородской области. Сумма задолженности составила около 1,2 млн рублей.

Вырученные с продажи здания деньги перечислили на депозитный счет отдела судебных приставов и взыскателю, а также в пользу налоговой инспекции и в бюджет Российской Федерации.