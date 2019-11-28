Выставка «Байкалтур» пройдёт в Сибэкспоцентре с 26 по 28 марта

В Сибэкспоцентре с 26 по 28 марта 2020 года пройдет международная туристкая выставка «Байкалтур». Агентство по туризму Иркутской области является соорганизатором мероприятия. Об этом сообщает выставочный центр.

В день открытия пройдет международный форум «Время отдыхать на Байкале», на котором спикеры обсудят новые возможности развития территории. Выступающие расскажут о стратегии развития внутреннего и въездного туризма на период до 2035 и о программах субсидирования.

Традиционно на мероприятии пройдут круглые столы и встречи, на которых будут рассматриваться темы экотуризма, новых технологий и особенностей предоставления услуг индивидуальными средствами размещения.

27 марта состоится проведение образовательных проектов «Школа гидов», а также «Создание и продвижение туристического продукта». Будут организованы круглые столы на темы о незадействованных в туризме памятниках, о стартапах в туризме, о новых подходах к развитию лечебного туризма и т.д.

На третий день спикеры поговорят о научном туризме на Байкале и затронут тему гастрономического туризма. Пройдет викторина «Серебряный путешественник», а также квиз «В гости к Заповедному Байкалу». В этот же день АНО «Байкал» проведет свой традиционный фестиваль национальных блюд «Вкус Байкала».

- Выставка «Байкалтур», несомненно, будет интересна не только специалистам, но и населению региона. Приходите на выставку «Байкалтур» за полезной информацией и самыми выгодными предложениями от туристических компаний, - рассказали в Сибэкспоцентре.