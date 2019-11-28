«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске

«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.

Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»

Торжественное открытие цеха сухого молока состоялось в Ангарске. Один из крупнейших сельхозкооперативов Иркутской области «Сагаан гол» (бренд «Молочная река») теперь будет производить натуральное сухое молоко. Полтора года – именно столько шла работа над запуском проекта. Стоимость оборудования составила 91,2 млн. руб.

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Летом прошлого года к нам обратился лизингополучатель с предложением выступить финансовым партнером проекта. Мы изучили документацию и согласились. Приобретение оборудования заняло почти 1,5 года. Мы совместно с клиентом вели переговоры с производителем из Словакии, поставщиком из Ставрополя. Изготовление оборудования на заказ с учетом всех пожеланий клиента заняло несколько месяцев, затем доставка огромными фурами через всю Россию до Ангарска и почти полгода на сборку, настройку всех механизмов и тестирование».

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»

Цех сухого молока полностью автоматизирован. Главная особенность проекта - это натуральность производимого продукта. Только цельное сырое молоко на входе и только натуральное, без каких-либо примесей сухое молоко на выходе. На весь этап – 2 часа. Производительность в сутки – 2 тонны. Этого, по словам исполнительного директора СХПК «Сагаан гол» Михаила Бабаскина, достаточно для покрытия всех потребностей не только жителей Иркутской области, но и Монголии. Начать поставки в соседнюю страну кооператив «Сагаан гол» намерен уже в следующем году.

«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.

Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»