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«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске

28 ноября 2019

<p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p>

«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.
Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»

Торжественное открытие цеха сухого молока состоялось в Ангарске. Один из крупнейших сельхозкооперативов Иркутской области «Сагаан гол» (бренд «Молочная река») теперь будет производить натуральное сухое молоко. Полтора года – именно столько шла работа над запуском проекта. Стоимость оборудования составила 91,2 млн. руб.

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Летом прошлого года к нам обратился лизингополучатель с предложением выступить финансовым партнером проекта. Мы изучили  документацию и согласились. Приобретение оборудования заняло почти 1,5 года. Мы совместно с клиентом вели переговоры  с производителем из Словакии, поставщиком из Ставрополя. Изготовление оборудования на заказ с учетом всех пожеланий клиента заняло несколько месяцев, затем доставка огромными фурами через всю Россию до Ангарска и почти полгода на сборку, настройку всех механизмов и тестирование».  

<p>Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p>

Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».
Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»

Цех сухого молока полностью автоматизирован. Главная особенность проекта - это натуральность производимого продукта. Только цельное сырое молоко на входе и только натуральное, без каких-либо примесей сухое молоко на выходе. На весь этап – 2 часа. Производительность в сутки – 2 тонны. Этого, по словам исполнительного директора СХПК «Сагаан гол» Михаила Бабаскина, достаточно для покрытия всех потребностей не только жителей Иркутской области, но и Монголии. Начать поставки в соседнюю страну кооператив «Сагаан гол» намерен уже в следующем году.

<p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p>

«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.
Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» — одна из крупнейших лизинговых компаний Иркутской области. Была основана в 2006 году. За 13 лет работы реализовала более 1500 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске, Новокузнецке. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» финансирует проекты в реальном секторе экономики с целью содействия обновлению и  модернизации  основных фондов предприятий. Занимает 48 место  среди лизинговых компаний России (согласно рэнкингу РА «Эксперт» за 12 месяцев 2018 года).
Сайт: WWW.RAFTLEASING.RU
WWW.INVEST.RAFTLEASING.RU

<p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>Елена Ланцова, директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p> <p>«РАФТ ЛИЗИНГ» профинансировал покупку цеха сухого молока в Ангарске.<br /> Фото предоставлено компанией «РАФТ ЛИЗИНГ»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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