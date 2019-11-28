ЛДПР внесли с Госдуму законопроект о выходном 31 декабря

Законопроект предлагает перенести выходной день так, чтобы 31 декабря сал выходным. Сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", — говорится в пояснительной записке.

Авторы полагают, что перенос выходного на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.