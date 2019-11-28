370 образовательных организаций Приангарья будут обучать жителей предпенсионного возраста

В Иркутской области заключены договоры на обучение граждан предпенсионного возраста с 370 образовательными организациями и предприятиями. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» на обучение направлено более 1600 граждан предпенсионного возраста, из них более 1100 уже завершили обучение. Среди неработающих граждан предпенсионного возраста пользуются большим спросом следующие направления профессионального обучения: «Сварщик ручной дуговой сварки», «Водитель погрузчика», «Тракторист», «Специалист по охране труда», «Электрогазосварщик», «Печник», «Специалист по социальной работе», «Педагог дополнительного образования», «1С Предприятие: Зарплата и управление персоналом», «Повар», «Контрактная система в сфере закупок» и другие.

На эти цели было направлено 61,2 млн рублей средств федерального бюджета и 3,2 млн рублей из областного бюджета. На оказание услуг по профессиональному обучению с 370 образовательными организациями, работодателями заключены договоры.