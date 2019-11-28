Абоненты МТС смогут быстрее «серфить» на горнолыжных трассах Приангарья

МТС расширила канал передачи данных скоростного мобильного интернета в 1,5 раза в Байкальске и, в частности, на горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Об этом сообщили в компании.

Байкальск зимой традиционно становится точкой притяжения для любителей горнолыжного спорта и зимних развлечений. В результате расширения емкости канала связи средняя скорость мобильного интернета МТС выросла в 2,5 раза.

Высокоскоростной мобильный интернет на скорости доступен на всей территории курорта, в том числе, у подножия горы, где развернута вся основная инфраструктура, на «Высоте 900» и других склонах Горы.

«Количество абонентов в зимний сезон в Байкальске резко увеличивается за счет активного отдыха на горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Любители экстрима с каждым годом все больше и больше пользуются мобильным интернетом -- загружают тяжелый контент, ведут прямые эфиры с мероприятий, общаются в соцсетях. Чтобы делиться впечатлениями и «стримить» с Горы было наиболее комфортно, к новому сезону мы расширили емкость наших сетей», -- комментирует директор филиала МТС Иркутской области Андрей Березной.

Кроме Байкальска, к горнолыжному сезону МТС улучшила качество связи вблизи горнолыжных трасс в Олхе, Академгородке и Ершовского залива.